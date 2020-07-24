شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأهلى يعود للمباريات بعد توقف 135 يوما وسموحة "عامل مشترك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريقا الكرة الأول بالنادى الأهلى وسموحة للظهور فى المباريات بمواجهة ودية على ملعب مختار التتش، فى إطار استعداد الفريقين لعودة مسابقة الدورى الممتاز، وغاب الفريقان عن المباريات منذ 135 يومًا حيث كانت آخر مباراة جمعتهما فى الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى، يوم 11 مارس 2020 وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، بعدها توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب جائمة انتشار فيرس كورونا.

أحرز حينها هدف سموحة فى الدقيقة 69 يوسف ديوب من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل الأهلي فى الوقت بدل الضائع بأقدام السولية، حيث جاء الهدف فى شباك الفريق السكندرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 93 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 49 نقطة ويبقي في القمة، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.

ولعب فريق الأهلي أمام سموحة بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد فتحي، أيمن أشرف ورامي ربيعة، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات ومروان محسن.

Advertisements

فيما ضم تشكيل سموحة، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.

ويخوض الأهلى مباراة سموحة الودية، بتشكيل مكون من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه على معلول ومحمود متولى وأيمن أشرف ومحمد هاني، وفى خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وقفشة وكهربا وأليو بادجي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: على لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايى ومحمد شكرى وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربى بدر.

وجاء تشكيل سموحة الأساسى كالتالى: الهانى سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادي، كريم يحيي، ايدى ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم. ويقود مباراة الأهلى وسموحة الودية الحكم الدولى ابراهيم نور الدين.