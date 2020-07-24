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الزمالك يحدد موعد نهاية قبول اعتذار الأعضاء عن حضور عمومية الميزانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، غدا السبت، موعدا لنهاية قبول اعتذارات الأعضاء عن حضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها على مدار يومى الأحد والإثنين المقبلين، حيث سيتم توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على أي عضو يتخلف عن حضور العمومية دون تقديمه اعتذارا.

فيما أعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للنادى وباقى جدول الأعمال بها وخطة أعمال مجلس إدارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الإدارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا.

وقرر مجلس إدارة الزمالك أن يكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة وذلك بحسب  تعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية.

فى الوقت نفسه، قرر المجلس وتأكيدًا على الشفافية والنزاهة عدم دخول النادى يومى الجمعية العمومية إلا لحاملى بطاقات العضوية فقط المسجلين فى كشوف الجمعية العمومية وعن طريقة التصويت فقد قام المجلس بتخصيص سرادق لعملية التصويت مجهز بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس بممر شارع الملك فاروق كما سيتم التسجيل فى الكشوف والتصويت فى نفس الوقت تسهيلاً على الأعضاء فيما سيلزم وجود بطاقة الرقم القومى مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت ولن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل البطاقتين معًا.

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