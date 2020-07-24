شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. "شعار الأهلي" صممه خال الملك وتغير 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل نادٍ شعاره الخاص الذى يميزه ويعبر عن شخصيته وسياسته، ولأن النادى الأهلي اعتاد على الريادة فى أفريقيا، كان لشعاره نفس الشأن بين الأندية العالمية، عندما اختارته صحيفة ماركا الإسبانية كأفضل شعار لنادٍ فى العالم، وكان أول من صمم شعار النادى هو شريف بك صبرى، الذى كان يشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية من عام 1916 لعام 1923 وأيضا عضو مجلس الإدارة فى النادى الأهلى اللجنة العليا عام 1926 أما قانون النادى فقد وضعه عبد الخالق ثروت باشا

محمد شريف صبرى من أصل تركى، وكان شقيق ملكة مصر الملكة نازلى، وخال الملك فاروق، وصمم "صبرى" شعار النادى بالتحديد فى 3 نوفمبر من عام 1917 ليكون شعار أول شعار للأهلى.

النادى الأهلى استمد شعاره الأول من لون علم مصر، وقد كان هو العلم العثمانى فى فترة حكم الخديوى عباس حلمى الثانى، الذى يتوسطه الهلال وفى قلب الهلال نجمة، وكانت ألوان التيشرتات حمراء مقلمة طوليا باللون الأبيض، ثم تطورت إلى نص أحمر ونصف أبيض، وكان شعار النادى مزينا بتاج الملك، وهو رمز الحكم فى الطرف الأعلى، والطرف الأسفل كتب اسم الأهلى، وفى الوسط النسر المحلق، هذا الطائر العملاق الذى جاء رمزا للصحة وشعار للتوثب والتحفز.

عقب ثورة 1952، تم تغيير رمز الدولة من التاج إلى النسر، ورفع التاج من شعاره، واستمر حتى عام 2007 ليتم منذ ذلك الوقت إضفاء بعض التغييرات عليه فى الاحتفال بالمئوية من خلال تغيير شكل النسر وإضافة اسم الأهلى بالإنجليزية وسنة تأسيسه.

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وأثناء الاحتفال بمئوية النادى الأهلى تم تعديل الشعار وتعديل النسر وكتابه الأهلى بالعربية فى الأعلى وبالإنجليزية فى الأسفل وتاريخ النادى فى 1907 فى الأسفل، ووضع ثلاث نجوم فوق الشعار وترمز كل نجمة إلى عشر بطولات دورى مصرى التى تم مؤخرا إضافة النجمة الرابعة للشعار عليها، وأسفل الشعار عدد نجوم لعدد مرات الفوز ببطولة أفريقيا، والتى حصل عليها الأهلى 8 مرات من قبل.



شعار الاهلى 1