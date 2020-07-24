شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على إذاعة ودية سموحة عى أون تايم سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة النادى الأهلي علي إذاعة مباراة الفريق مع سموحة الودية، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الأزمة التي شهدتها عملية بث المباراة، حيث أصر النادي الأهلي فى البداية على عدم البث إلا فى وجود وحدة البث الخارجي وليس عبر جهاز (التي فيو) لضمان إخراج المباراة بشكل يليق بالنادي الأهلي ولاعبيه وقيمته التسويقية وجماهيره العريضة المتعطشة لمشاهدة فريقه بعد غياب طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاءت موافقة الأهلي بإذاعة مباراة سموحة عبر جهاز التي فيو نظرا لضيق الوقت ولكن إدارة النادى حصلت على تعهدات من قناة أون تايم سبورت بإذاعة مباريات الفريق المقبلة عبر وحدة البث الخارجية لضمان خروج عملية الإخراج بشكل جيد ويرضى طموحات الجماهير ويحافظ على قيمة وشكل الفريق.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة الودية وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه على معلول ومحمود متولى وأيمن أشرف ومحمد هاني، وفى خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وقفشة وكهربا وأليو بادجي.

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وعلى مقاعد البدلاء كل من: على لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايى ومحمد شكرى وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربى بدر.

وجاء تشكيل سموحة الأساسى كالتالى: الهانى سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادي، كريم يحيي، ايدى ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم. ويقود مباراة الأهلى وسموحة الودية الحكم الدولى ابراهيم نور الدين.

ويتطلع فايلر للاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف الطويل، كما يطمئن على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية، ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية، وأبرزها عربى بدر ومحمد فخرى، محمد شكرى وشادى رضوان، ويحاول الجهاز الفنى كذلك تجربة بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم.