الامارات | مرتضى منصور يعاقب نجم الزمالك ومطالبة جماهيرية بطرده

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعاقب نجم الزمالك ومطالبة جماهيرية بطرده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جمهور الزمالك عن غضبه تجاه نجم الفريق وهدافه المدافع محمود علاء، الذي أثار حالة من الغضب بين جماهير النادي، بسبب تصرفاته المسيئة، عقب طرده في مباراة بيراميدز الودية، ضمن الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري، عقب توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة بهدف دون مقابل أمام بيراميدز على استاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مبارياتهم في الدوري، وشهدت الدقيقة 38 حصول علاء على بطاقة مباشرة إثر عرقلته محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز، ليقرر حكم اللقاء أحمد الغندور إصدار البطاقة الحمراء لمدافع الزمالك.

وبالرغم من أن المباراة ودية إلا أن اللاعب خرج غاضباً بحسب ما أظهرته عدسات التليفزيون حيث قام بإلقاء قميص النادي على الأرض، ثم ركل الكرة وحطم منضدة في إشارة إلى غضبه الشديد.

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وخلال برنامج تحليلي للمباراة على قناة الزمالك الفضائية أكد مقدم البرنامج طارق يحيى، أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، قرر خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق، بسبب تصرفاته السيئة بعد طرده أمام بيراميدز.

ومن جانب أخر وبالرغم من أن أهمية اللاعب للفريق إلى أن جمهور الزمالك طالب بطرده من النادي حيث تصدر وسم "#علاء_برا_الزمالك"، موقع التواصل الإجتماعي تويتر مصر، للمطالبة برحيل اللاعب عن القلعة البيضاء، بعد التصرفات المسيئة التي بدرت منه بعد واقعة طرده.

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