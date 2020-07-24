شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: سعيد بمستوى لاعبي الزمالك.. وهدفنا لقب دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أبدى باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، سعادته بالمستوى الذي وصل إليه لاعبوه خلال الفترة الأولى من معسكر الإعداد.
وشدد كارتيرون على أن التزام لاعبيه خلال فترة الحظر، وأداء التدريبات في منازلهم، ساعداه في عدم البدء معهم من نقطة الصفر.
وأضاف كارتيرون أن المباريات الودية التي خاضها، ساعدته على كشف العديد من الأمور اليى سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول باللاعبين لأعلى فورمة بدنية وفنية قبل انطلاق مسابقة الدوري، وكذلك البطولة الأفريقية، التي سيسعى الفريق بكل قوة لتحقيق الفوز بها، لتكون ثالث بطولة يحصدها الفريق هذا الموسم.
وحقق الزمالك الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف أمام سموحة في أولى وديات الفريق، فيما يخسر أمام بيراميدز بهدف في الودية الثانية.
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