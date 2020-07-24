شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحات للمخالطين لحمدي فتحي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يجري، الأحد المقبل، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازهم الفني، المسحة السادسة للكشف عن فيروس كورونا.
وأجرى الجهاز الفني للأهلي عينات لجميع اللاعبين المخالطين لحمدي فتحي، وجاءت جميعها سلبية، وفقًا للدكتور خالد محمود، طبيب الفريق.
يذكر أن حمدي فتحي جاءت نتيجة المسحة التي أجريت له إيجابية، وتعرض على إثرها للعزل المنزلي.
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