شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعتذر للجهاز الفني للزمالك واللاعبين عن أحداث مباراة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم محمود علاء، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، بإعتذار للجهاز الفني وزملائه اللاعبين، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الفريق الأخيرة امام بيراميدز.

وحرص علاء، على التوجه إلى الجهاز الفنى، بقيادة باتريس كارتيرون، عقب المباراة، للتأكيد عليهم بأن ماحدث لايعدو كونه نرفزة ملعب، متعهداً بعدم تكرارها.

وقرر مجلس إدارة النادى تغريم محمود علاء، مدافع الفريق، مائتى ألف جنيه، بعد انفعاله الزائد، عقب طرده فى مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام بيراميدز.