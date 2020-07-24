شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوعد لاعبيه بتغليظ العقوبات في حال الخروج عن النص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اللاعبين بتغليظ العقوبات في حال الخروج عن النص في أي مباراة، سواء ودية أو رسمية، خلال الفترة المقبلة.
وطالب رئيس النادي، اللاعبين بالالتزام بتعليمات الحكام، وعدم الاعتراض على قراراتهم.
وكان مجلس إدارة الزمالك قرر توقيع غرامة مالية 200 ألف جنيه على محمود علاء، بسبب خروجه عن النص في مباراة فريقه الودية الأخيرة أمام بيراميدز، عقب تعرضه للطرد.
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