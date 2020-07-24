شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الألعاب الأخرى في الأهلى عقب عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مباريات فرق النادى الأهلى للألعاب الجماعية سيدات ورجال عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى واستئناف المسابقات المختلفة عقب فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، ويأتى فيما يلى مواعيد مباريات الفرق المختلفة بالنادي الأهلي:
يستأنف فريق كرة السلة بالنادي الأهلى رجال مباريات كأس مصر يوم 23 أغسطس مع فريق سبورتنج على صالة 6 أكتوبر، على أن يواجه فريق الجزيرة يوم 29 أغسطس المقبل في إطار قبل النهائي من بطولة الدورى الممتاز على صالة نادى الجزيرة، وفى نفس السياق تعود سيدات سلة الأهلى لتواجه سيدات سلة هليوبوليس في دور الـ8 من بطولة دورى السوبر في 23 أغسطس.
أما عن فريق الأهلى للكرة الطائرة رجال فسيعود لمواجهة فريق الطيران في 21 أغسطس على صالة الأهلي، في إطار بطولة الدورى الممتاز، كما أنه سيواجه فريق نادى الشمس في دور الـ8 من بطولة كأس مصر في 26 أغسطس على صالة الأهلى، على أن يواجه فريق سيدات طائرة الأهلى نظيره سبورتنج على صالة نادي سبورتنج في 24 أغسطس.
وعن فريق سيدات الأهلى، سيواجه نظيره سموحة في 2 أغسطس على صالة سموحة.
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