شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ودية الزمالك ووادي دجلة إلى بتروسبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بالاتفاق مع نظيره بوادي دجلة على خوض المباراة الودية التي ستقام بين الفريقين، الأحد المقبل، باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً.

جدير بالذكر أن الزمالك اختتم معسكره ببرج العرب، مساء أمس، بخوض مباراة ودية أمام بيراميدز انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، بعدما سبق أن فاز الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من، الاثنين المقبل، ببرج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام الطلائع، الأربعاء المقبل.