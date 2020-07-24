شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أرفض معاقبة أي لاعب يُصاب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ما تردد مؤخرًا على لسان أحد رؤساء الأندية وأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن تأييدهم فرض عقوبات مالية على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا.
وقال صبحي: «أرفض تماما هذا الأمر ولا يجوز بأي شكل من الأشكال معاقبة أي لاعب أو مدرب أو إداري بسبب إصابته بمرض لا ذنب له فيه، خصوصاً أن أي فرد في المجتمع معرض للإصابة بهذا الفيروس الخطير دون أن يدري».
وكان فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أكد أن أي لاعب سيصاب بكورونا ستتم معاقبته ماليا وهو التصريح الذي أثار غضب الجميع.
وكشف صبحي عن عودة معظم الأنشطة الرياضية وجميع الألعاب، وفقًا للخطة الزمنية المطروحة في جميع الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية، وستكون هناك متابعة يومية من الوزارة واللجان الطبية الخاصة بمتابعة فيروس كورونا.
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