شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي سبب تأجيل انطلاق قناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في سرية تامة قررت الشركة المسؤولة عن تطوير قناة الأهلي بالاتفاق مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تأجيل موعد إنطلاق قناة الأهلي لأجبل غير مسمي بسبب عدم الانتهاء من التجهيزات الفنية والتقنية والاتفاق مع فريق العمل والهيكلة الإدارية الخاصة بالمذيعيين ومقدمي البرامج.
وكان مقرراً أن ينطلق البث التجريبي للتطوير الجديد لقناة الأهلي الخميس الماضي لكن المسؤولين في النادي والقناة قرروا تأجيلها دون ابداء أي أسباب او الاعتذار للجمهور عن عدم الظهور في الموعد المحدد.
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