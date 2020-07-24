شكرا لقرائتكم خبر عن ١٢ لاعبًا من برشلونة معروضون للبيع من أجل «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن نادي برشلونة قام بخطوة جديدة من أجل محاولة الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن النادي الكتالوني قام بعرض ١٢ لاعبًا للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل توفير المال اللازم للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني من صفوف الإنتر.

وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين المتوقع عرضهم للبيع في هذا الصيف، وهم: «نيتو، نيلسون سيميدو، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، عثمان ديمبلي ومارتن برايثويت»، إلى جانب المعارين مثل كارليس ألينا، رافينا ألكانتارا، جان كلير توديبو وفيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ الحالي.

من ناحية أخرى، وبحسب صحيفة «كوريرى» الإيطالية، فنادي إنتر ميلان يضغط على نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بهدف الحصول على توقيع اللاعب على عقد جديد مع النادي لضرب أحلام نادي برشلونة في الحصول على خدماته.