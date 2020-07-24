شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد تشكيل قطاع الناشئين برئاسة طارق يحيى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة المستشار مرتضى منصور، التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين.

وتولى طارق يحيى منصب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبدالهادي، نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور، مديرًا فنيًا لمدربي حراس المرمى، وبدر حامد مديرًا لقطاع الناشئين؛ وأحمد سمير مديرًا فنيًا للقطاع.

ويتولى محمد مصطفى، منصب المدير الفني لفريق 99، وهشام إبراهيم، المدير الفني لفريق 2000، وسامح إسماعيل، المدير الفني لفريق 2001، ورفاعي محمد المدير الفني لفريق 2002، وسيد حنفي لفريق 2003، ومدحت مكي لفريق 2004، وشريف خليل لفريق 2005، وأحمد كمال لفريق 2006.

كما تم تعيين محمد رأفت عطية مديرًا لقطاع الأكاديمية، وسمير محمد على مديرًا فنيًا لمدربي حراس المرمى، وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مديرًا فنيًا.