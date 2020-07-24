شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أعداد الإصابات بكورونا في تناقص مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر بشكل عام وفي الاندية والاتحاد الرياضية في تناقص ملحوظ بفضل الالتزام وارتفاع درجة الوعي لدي جميع أفراد الشعب وتطبيق الحكومة لخطة مدروسة لمواجهة انتشار الفيروس والحد من خطورته بدليل ان الأعداد الرسمية شهدت انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات ووصولها لـ 600 حالة بدلا من 1500 يومياً.

ووجه وزير الشباب والرياضة اللجان الطبية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتطبيق المؤسسات والهيئات والانجية والاتحادات الرياضة للإجراءات الاحترازية والوقائية وأجراء المسحات المطلوبة في المواعيد المحددة لتفادي انتشار الفيروس والحد من انتشاره والحفاظ عيل صحة وسلامة جميع الرياضيين.