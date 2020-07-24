شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية وبداية أمام سموحة.. الأهلي يعود للمباريات بعد غياب 135 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته بعد فترة التوقف الطويلة، بمواجهة نظيره سموحة ودياً على ملعب التتش بالجزيرة بمقر النادي الأحمر، في اطار الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

ومن مفارقات ودية الليلة، أن الأهلي قد خاض أخر مباراة رسمية له قبل فترة التوقف أمام سموحة، قبل أن يعود من جديد لخوض المواجهات بودية امام الفريق ذاته اليوم الجمعة.

والتقى الأهلي بسموحة في الحادي عشر من مارس الماضي بملعب القاهرة، بإطار منافسات الدوري الممتاز في مباراة حسمها التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ونجح الفريق السكندري في تعطيل قطار انتصارات المارد الأحمر بعد 16 فوزاً متتالياً بالمسابقة.

ويعود الأهلي لخوض المباريات مجدداً بعد غياب دام لمدة 135 يوماً جراء انتشار وباء كورونا كوفيد 19.