شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزارة الرياضة على المطالبة بتأجيل الدوري بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة رسميًا رفضها القاطع لتأجيل بطولة الدوري الممتاز في ظل مطالبة بعض الأندية بتأجيل الدور الثاني من الموسم الحالي، خصوصًا بعد ظهور 18 حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي، وتمسكت الوزارة باستكمال الموسم وفقًا للدليل الاسترشادي والكود الخامس بخطة الدولة لعودة النشاط الرياضي.
وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «انطلاق بطولة الدوري والمباريات الرسمية في السادس من أغسطس المقبل وفقًا للجدول الذي أعلنته لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مؤكدًا عدم وجود ما يستوجب إلغاء أو تأجيل الدوري».
وشدد صبحي على أن جميع الدوريات والأنشطة الرياضية في العالم أجمع تقام حاليًا بشكل طبيعي، شريطة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية.
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