ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 قد يؤدي لإلغاء الدوري الروماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

قال رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم اليوم الجمعة، إن "الدوري الذي استأنف نشاطه قبل شهر ونصف الشهر، قد يتم إلغاؤه بعد إصابة العشرات في العديد من أندية دوري الأضواء بكوفيد-19". وتأجلت عدة مباريات بالفعل بينما تم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة في بعض الأندية البارزة في الدوري. وظهرت أكثر من 20 حالة إصابة في كلوج حامل اللقب، بينما ذكر المتصدر جامعة كرايوفا أن مدربه الإيطالي كريستيانو بيرجودي واحد بين عدة حالات أظهرت الفحوصات إصابتها بالفيروس. وتأثر أيضاً ستيوا بوخارست بطل الكأس بالإصابات. وتم إلغاء مباراة دينامو بوخارست على أرضه أمام هرمانشتادت اليوم بسبب إصابة عدد كبير في دينامو، بينما باتت مباراة كلوج أمام بوتوساني بعد غد الأحد معرضة للإلغاء. وقال رازفان بورليانو رئيس الاتحاد الروماني للصحافيين "في الوقت الحالي لدي شكوك هائلة بشأن إنهاء الموسم الحالي لدوري الأضواء داخل الملعب مع الأخذ في الاعتبار هذه الحالات التي لدينا والتي تزداد يوما بعد يوم". وحدد الاتحاد الأوروبي 3 أغسطس (آب) المقبل اخر موعد لمشاركة الأندية في المسابقات الأوروبية للعام المقبل. ويدرك بورليانو أن أي توقف اخر للدوري سيجبر سلطات كرة القدم في رومانيا على إيجاد حل لاختيار ممثلي البلاد في البطولات الأوروبية. وأضاف "كانت هناك مناقشات مع اليويفا. ندرك جيدا جدا أنه لا يوجد تفاوض بشأن الموعد النهائي. حتى الآن لا أحد يدري من سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو من سيهبط". ويتصدر جامعة كرايوفا، الساعي للقبه الأول منذ 1991، الترتيب برصيد 44 نقطة يليه كلوج، الذي خاض مباراة أقل، برصيد 40 نقطة.

