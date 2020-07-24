هل سيلعب محمد صلاح أولمبياد طوكيو 2020؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

كد المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب، إنه تقدم ببرنامج إلى اللجنة الخماسية من أجل خطة التجهيز لأولمبياد طوكيو. وقال شوقي غريب في تصريحات تليفزيوينة لقناة النهار، إن اللجنة الخماسية خاطبت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماد البرنامج التجهيزي. وأضاف: "إعداد البطل الأولمبي يحتاج فترة زمنية كافية من أجل حصد ميدالية مناسبة، ونحن نعمل بكامل قوتنا ونشتغل دائماً". وتابع: "نخاطب عدداً من المنتخبات من أجل مواجهتها ودياً ومن ضمنهم البرازيل والأرجنتين". وقال إن رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي، لاعب مهم للغاية، والمنتخب المصري الأول سيمنعني من ضمه في المعسكرات، بينما سيكون موجوداً في الأولمبياد. وأضاف أنه يتابع عمر مرموش، لاعب المنتخب المصري المحترف في فولفوسبورغ الألماني، وأوضح: "عمر مرموش ضمن حسابتنا في الأولمبياد وهو لاعب متألق ومهم". وأوضح: "محمد صلاح لاعب ليفربول كبير وبكل تأكيد سيكون معنا في أولمبياد طوكيو ولكن نضغط بقوة على ليفربول للموافقة ولكن إذا رفض ناديه فلن نتمكن من ضمه".

