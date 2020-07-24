موقف رابطة اللاعبين الإسبانيين من اتهام ديفيد فيا بالتحرش الجنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

أعربت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان(AEF) عن دعمها للاعب ديفيد فيا في اتهامات التحرش التي وُجهت ضده من قبل موظفة سابقة بنادي نيويورك سيتي الأمريكي. وقالت الرابطة في رسالة نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي "في ظل المعلومات التي ظهرت خلال الساعات الأخيرة، تعلن الرابطة أنها في خدمة ديفيد فيا في كل ما يحتاجه. ننقل له دعمنا ونُذكّر بأن البراءة حق أساسي لكل مواطن". وأكد المهاجم الإسباني أن الاتهامات التي وُجّهت له على تويترمن قبل موظفة سابقة بفريق نيويورك سيتي، الذي لعب لصفوفه أثناء مرحلة تواجده في الدوري الأمريكي لكرة القدم، "كاذبة تماماً" وبدا واثقاً في أن الحقيقة ستظهر في وقت قريب للغاية.

