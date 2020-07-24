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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 55% من الألمان لا يكترثون بتأجيل الأحداث الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020
أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" الألماني أن أكثر من نصف المواطنين الألمان لا يشعرون بصدمة بسبب إلغاء العديد من الأحداث الرياضية أو تأجيلها، جراء جائحة كورونا، بل ويتجهون لأنشطة أخرى بديلة. وأوضح المعهد اليوم الجمعة، أن 55% من بين 2031 ألمانياً شاركوا في الاستطلاع لم يشعروا فعلياً بالانزعاج أو خيبة الأمل من تأجيل أحداث رياضية مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة "يورو 2020" ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو إلى العام المقبل وكذلك توقف الموسم الكروي في ألمانيا لمدة شهرين قبل استئنافه في منتصف مايو (أيار) الماضي. وأضاف أن ثلث المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم كرسوا الوقت الذي كانوا سيستغرقونه في شاهدة هذه الأحداث الرياضية، لعائلاتهم، وأن 25% منهم استغلوا هذا الوقت في ممارسة أنشطة أخرى خارج المنزل.
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