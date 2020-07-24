شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021 ينطلق 12 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020 أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن موسم 2020-2021 سينطلق 12 سبتمبر (أيلول) المقبل، وستقام مباريات الجولة الأخيرة في 23 مايو (أيار)2021.

وسينتهي الموسم الحالي بإقامة مباريات الجولة الأخيرة للدوري بعد غد الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021 ينطلق 12 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.