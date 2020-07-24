شكرا لقرائتكم عماد متعب: الأهلي يواجه سموحة بطابع رسمي والبدني أهم من الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي وسموحة المقرر انطلاقها بعد قليل وديا، ستأخذ الطابع الرسمي نظرا لأهميتها كنقطة انطلاق للمارد الأحمر بعد فترة التوقف الطويلة.

وقال متعب، أن الجانب الفني والبدني أهم ما يطمح إليه فايلر المدير الفني من اللقاء، موضحا أن العامل البدني في هذه الفترة أهم من الأداء الفني للاعبين

ويلاقي الأهلي اليوم الجمعة وديا نظيره سموحة على ملعب التتش، وهو المنافس الذى خاص أمامه الأهلي أخر مباراة رسمية أو ودية في الدوري وذلك يوم 11 مارس الماضى.

وقبل 133 يوما، خطف الأهلي تعادلًا قاتلاً أمام نظيره سموحة بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

Advertisements

وكان سموحة قد تقدم بصاروخية من لاعبه يوسف ديوب في الدقيقة 69 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل عمرو السولية بهدف من ركلة جزاء أُحتسبت بعد الرجوع لحكم الفيديو في الدقيقة 93.

وشهدت المباراة حالتين طرد الأولى كانت للاعب الأهلي رامي ربيعة في الدقيقة 75 بينما حصل محمد كوفي لاعب سموحة على بطاقة حمراء في الدقيقة 92.

وبهذا التعادل أوقف نادي سموحة سلسلة انتصارات الأهلي في النسخة الجارية من بطولة الدوري التي وصلت لـ 16 مباراة قبل لقاء اليوم.

وبعد هذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 49 في صدارة الدوري بفارق 16 نقطة عن المقاولون الوصيف الذي خاض 18 مباراة.