شكرا لقرائتكم كهربا وبادجي يقودان هجوم الأهلي أمام سموحة.. وإبراهيم نور الدين حكماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي االأهلي تشكيل الفريق لمواجهة سموحة الودية المقرر لها الخامسة مساء اليوم الجمعة علي ملعب التتش بالجزيرة. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.. محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه علي معلول ومحمود متولي وايمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وافشة وكهربا وأليو بادجي،وعلي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي ومحمد شكري وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربي بدر.

وجاء تشكيل سموحة الأساسي كالتالي :الهاني سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادي، كريم يحيي، ايدي ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود مباراة الأهلي وسموحة الودية الحكم الدولي ابراهيم نور الدين.

Advertisements

ويتطلع فايلر للاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف الطويل، كما يطمئن على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية ، ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية، وأبرزها عربي بدر ومحمد فخرى، محمد شكرى وشادى رضوان، ويحاول الجهاز الفنى كذلك تجربة بعض الخطط الفنية في مباراة اليوم.

ووضع مسئولو الأهلى إجراءات احترازية مُشددة فى النادى منذ صباح اليوم، الجمعة، وقبل ساعات من مواجهة سموحة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما أن سموحة شهد إصابتين بكورونا منذ أيام كما ظهر فى الأهلى حالة أمس وهى حمدى فتحى الأمر الذى زاد من الإجراءات الاحترازية فى الأهلى