شكرا لقرائتكم الأهلي يعود لأجواء المباريات بعد 4 أشهر و13 يوما من الغياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر النادي الأهلي لأول مرة في مباراة سموحة الودية، اليوم الجمعة بعد غياب دام 133 يوما بسبب توقف اضطراري بعد تفشى فيروس كورونا وتداعياته على المنافسات الكروية.

ويلاقي الأهلي اليوم الجمعة وديا نظيره سموحة على ملعب التتش، وهو المنافس الذى خاص أمامه الأهلي أخر مباراة رسمية أو ودية في الدوري وذلك يوم 11 مارس الماضى.

وقبل 133 يوما، خطف الأهلي تعادلًا قاتلاً أمام نظيره سموحة بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

وكان سموحة قد تقدم بصاروخية من لاعبه يوسف ديوب في الدقيقة 69 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل عمرو السولية بهدف من ركلة جزاء أُحتسبت بعد الرجوع لحكم الفيديو في الدقيقة 93.

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وشهدت المباراة حالتين طرد الأولى كانت للاعب الأهلي رامي ربيعة في الدقيقة 75 بينما حصل محمد كوفي لاعب سموحة على بطاقة حمراء في الدقيقة 92.

وبهذا التعادل أوقف نادي سموحة سلسلة انتصارات الأهلي في النسخة الجارية من بطولة الدوري التي وصلت لـ 16 مباراة قبل لقاء اليوم.

وبعد هذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 49 في صدارة الدوري بفارق 16 نقطة عن المقاولون الوصيف الذي خاض 18 مباراة.