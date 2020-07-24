شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن تشكيل قطاع الناشئين بقيادة طارق يحيى ونجل الغزال طبيبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين وتولى طارق يحيى منصب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبد الهادي نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور مدير فني لمدربي حراس المرمى، بدر حامد مدير قطاع الناشئين، أحمد سمير مدير فني للقطاع.

تشكيل قطاع الناشئين بالزمالك (1)



تشكيل قطاع الناشئين بالزمالك (2) ويتولى محمد مصطفى منصب المدير الفني لفريق 99 وهشام إبراهيم مدير فني لفريق 2000 وسامح إسماعيل مدير فني لفريق 2001 ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002 وسيد حنفي لفريق 2003 ومدحت مكي لفريق 2004 وشريف خليل لفريق 2005 وأحمد كمال لفريق 2006.

تشكيل قطاع الناشئين بالزمالك (3)



تشكيل قطاع الناشئين بالزمالك (4) كما تم تعيين محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية بالزمالك، وسمير محمد علي مديرا فنيا لمدربي حراس المرمى، وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مدير فني وانضم أحمد غانم سلطان للقطاع فى وظيفة مخطط الأحمال كما تعيين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم يوسف نجل الغزال الراحل إبراهيم يوسف طبيبا.

تشكيل قطاع الناشئين بالزمالك (5)



تشكيل قطاع الناشئين بالزمالك (6)

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