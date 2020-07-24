بعد التقاعس عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار وصلت بالخطأ.. فيفا يخطر الأهلي بعقوبة قاسية للصفاقسى

تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يُفيد بإيقاف نادى الصفاقسى التونسى من القيد 3 فترات بجانب منعه من المشاركة فى بطولة أفريقيا فى نسختها المقبلة.

جاء ذلك بسبب عدم التزامه بتسديد 100 ألف دولار للأهلى سبق وطالب بها الأخير طوال الفترة الماضية وتم تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وحسم الأخير الجدل بشكل رسمى وأصدر حكماً لصالح الأهلى فى هذه القضية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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الأهلى كان قد قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس النادى التونسى عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ للصفاقسى، وهو يمثل رعاية النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى.

وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى كذلك تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألفاً فقط لكنه ظل يُماطل فترة طويلة فى تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الأهلى الحالى برئاسة محمود الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.

وحصل الأهلى على حُكم من "فيفا" بأحقيته فى استرداد 100 ألف دولار لدى الصفاقسى، حيث أعلن الاتحاد الدولى الحكم بشكل نهائى ليتم منع النادى التونسى من القيد بجانبه حرمانه من المشاركة فى بطولة أفريقيا النسخة المقبلة.