شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الإيجبشين ليج من الحضانة لدار المسنين.. الإسماعيلى فى صدارة معدل الأعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العجلة الكروية تعود للدوران فى مصر بعد حسم ملفات خلافات الأندية حول إجراءات العودة، بعدما أعلنت الحكومة عودة النشاط الرياضي المتوقف منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مارس الماضى ، وبعدها أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

ولكن قبل توقف الدورى شهدت الأندية المصرية تفاوتاً كبيراً فى معدل أعمار لاعبيها، فهناك بعض الأندية فضلت الاستعانة بالصاعدين الواعدين فيما مالت أندية أخرى لعنصر الخبرة، وفضلت أندية أخرى عنصر الشباب، وبين هؤلاء وهؤلاء رفعت بعض الأندية شعار الموازنة بين الشباب والخبرة، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية ..

*الإسماعيلى أصغر معدل أعمار في الدوري

تفوق الإسماعيلى على أندية الدورى من حيث معدل الأعمار السنية والتى تصل إلى 23,8 سنة فقط، ويأتى فى المركز الثانى وادى دجلة بنسبة 24.8 سنة ثم سموحة ثالثا بنسبة 25.7 سنة.

ومن الأمور الجيدة التى شهدتها المسابقة نزول الأندية بالأعمار السنية للاعبين، وهو ما وضح من خلال الدفع بالعناصر الشابة والمواهب خلال مباريات المسابقة.

ويضم الدراويش بين صفوفه أصغر لاعب بمسابقة الدورى وهو محمد بيومى الذى لم يبلغ 20 عاما، كما يضم مجموعة من اللاعبين لم يتخطو حاجز الــ21 عاما وهم كمال السيد ومحمد الضرف وحازم مرسى .

*بيراميدز يرفع شعار الخبرة

وبالنظر إلى أعمار لاعبى بيراميدز المقيدون فى القائمة الحالية، نجد أن عنصر الخبرة –الأعمار الكبيرة - تتفوق على عنصر الشباب – الأعمار الصغيرة -، حيث يتواجد أكثر من لاعب تخطى سن الثلاثين، منهم عبد الله السعيد وعلى جبر ودودى الجباس والمهدى سليمان.

*الأهلى والزمالك "حبة فوق وحبة تحت"

و‎وصل متوسط أعمار لاعبي النادي الأهلي إلى 27.3 سنة، بينما متوسط أعمار لاعبي الزمالك 27سنة، حيث فضل قطبا الكرة المصرية الاستعانة بأصحاب الخبرات بجانب العناصر الشابة فى طريقهما لحصد الألقاب المحلية هذا الموسم.

وتخطى سن الثلاثين في الأهلى كل من شريف إكرامى وأحمد فتحى ومحمد الشناوى وسعد سمير ووليد سليمان وحسام عاشور ومروان محسن، بينما في الزمالك تخطى سن الثلاثين كل من محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عبد الشافى وحازم إمام وطارق حامد وشيكابالا.

*الشباب سلاح الجونة

وبات لاعبو الأهلي الشباب سلاح نادى الجونة لبناء فريق قوى، لدرجة أن البعض شبه النادي الساحلي بأنه فرع للأهلي في الغردقة، بسبب ضم العديد من اللاعبين الصاعدين ، أمثال عمر رضوان، حارس الأهلي الشاب، والثلاثي أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار، بعدما انضموا للفريق الساحلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية وقدموا مستوى رائعا، دفع الفريق الساحلي لطلب تجديد إعارتهم مرة أخرى.

*طنطا يستعين بالعواجيز

نادى طنطا يعتلي صدارة أندية الدوري المصري الممتاز من ناحية أكبر معدل الأعمار بمعدل 28.1 عامًا، بالمشاركة مع مصر المقاصة.

ويتواجد في تشكيلة طنطا في الدوري الممتاز هذا الموسم 6 لاعبين يبلغون 30 عامًا أو أكثر هم : علي فرج 35، وإسلام طارق 30، وأحمد فهمي 30، ومحمود كابونجا 33، ومحمود مسعود 32، وأحمد فوزي صاحب ال 35 عاما .

*معدل أعمار فرق الايجيبشن ليج

1- الإسماعيلي : 23,8 سنة

2- وادي دجلة: 24.8 سنة

3- سموحة: 25.7 سنة

4- المصري البورسعيدي: 26.4 سنة

5- انبي: 26.4 سنة

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6- أسوان: 26.4 سنة

7- الجونة: 26.7 سنة

8- بيراميدز: 26.8 سنة

9- الزمالك: 27 سنة

10- حرس الحدود: 27.2 سنة

11- الإنتاج الحربي: 27.2 سنة

12- الأهلي: 27.3 سنة

13- طلائع الجيش: 27.4 سنة

14- الاتحاد السكندري: 27.7 سنة

15- المقاولون العرب: 27.8 سنة

16- مصر المقاصة: 27.9 سنة

17- إف سي مصر: 27.9 سنة

18- طنطا: 28.1 سنة