شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وبادجي يقودان هجوم الأهلي أمام سموحة.. وإبراهيم نور الدين حكماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة الودية المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه على معلول ومحمود متولى وأيمن أشرف ومحمد هاني، وفى خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وقفشة وكهربا وأليو بادجي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: على لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايى ومحمد شكرى وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربى بدر.

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وجاء تشكيل سموحة الأساسى كالتالى: الهانى سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادي، كريم يحيي، ايدى ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم. ويقود مباراة الأهلى وسموحة الودية الحكم الدولى ابراهيم نور الدين.

ويتطلع فايلر للاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف الطويل، كما يطمئن على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية، ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية، وأبرزها عربى بدر ومحمد فخرى، محمد شكرى وشادى رضوان، ويحاول الجهاز الفنى كذلك تجربة بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم.

ووضع مسئولو الأهلى إجراءات احترازية مُشددة فى النادى منذ صباح اليوم، الجمعة، وقبل ساعات من مواجهة سموحة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما أن سموحة شهد إصابتين بكورونا منذ أيام كما ظهر فى الأهلى حالة أمس وهى حمدى فتحى الأمر الذى زاد من الإجراءات الاحترازية فى الأهلى.