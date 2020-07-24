كاف يشيد بجماهير الزمالك: كلماتهم تحمل الشغف وتلهب حماس اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض حساب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عبر تويتر، هتافات جماهير الفرق الأربعة التى تأهلت لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، "الأهلى والزمالك من مصر، الوداد والرجاء من المغرب"، وذلك قبل مبارياتهم فى سبتمبر المقبل.
وقال الكاف عن جماهير الزمالك، "أحكى وأقول وأغنى.. نادى الزمالك يا عُمرى"، مؤكدا أن كلماتهم فيها من الشغف ما يوقِدُ فى لاعبيهم الحماس إلى الثانية الأخيرة"، بينما قال عن جمهور الرجاء المغربى، "يُنسيكَ رقصهم وتلهيكَ ألحانهم وتسرحُ فى أمواج أهازيجهم فتنسى اللقاء".
بينما قال الكاف عن جماهير الوداد البيضاوى، "لا يتعبهم الوقوف؛ ولا يضنيهم الهتاف. يعيشون كل ثانية كأنها الأولى فى حب الوداد".
وكان الكاف أشاد بجماهير النادى الأهلى، مؤكدا أن حياتهم تتلخص فى اثنتين التنفس والتشجيع، ونشر الحساب الرسمى للكاف فيديو لجماهير القلعة الحمراء وهى تزأر فى المدرجات خلال أحد المباريات للمارد الأحمر، صحبها بتعليق: "حياتهم تتلخص فى اثنتين! التنفس والتشجيع".
يشار إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة الفدم، حدد شهر سبتمبر المقبل لإقامة المتبقى من مباريات دورى أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية، وتأهل فريقا الأهلى والزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث يلاقى الأهلى فريق الوداد المغربى، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربى.
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