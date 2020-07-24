شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكل لجنة لتطوير البراعم بقيادة مصطفى نجم وعفت نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تشكيل لجنة لتطوير البراعم والأكاديميات خلال الفترة المقبلة، وتضم كلا من السيد سلامة وأيمن اليمني ومصطفى نجم وعفت نصار بجانب محمد صابر مدرب الأكاديمية.

جاء ذلك عقب إعلان اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين ومدرسة الكرة والبراعم والأكاديميات فى ظل اهتمام مجلس إدارة النادي بدعم القطاع و تطويره، اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين وتولى طارق يحيى منصب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبد الهادي نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور مدير فني لمدربي حراس المرمى، بدر حامد مدير قطاع الناشئين، أحمد سمير مدير فني للقطاع.

ويتولى محمد مصطفى منصب المدير الفني لفريق 99 وهشام إبراهيم مدير فني لفريق 2000 وسامح إسماعيل مدير فني لفريق 2001 ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002 وسيد حنفي لفريق 2003 ومدحت مكي لفريق 2004 وشريف خليل لفريق 2005 وأحمد كمال لفريق 2006.

كما تم تعيين محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية بالزمالك، وسمير محمد علي مديرا فنيا لمدربي حراس المرمى، وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مدير فني وانضم أحمد غانم سلطان للقطاع فى وظيفة مخطط الأحمال كما تعيين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم يوسف نجل الغزال الراحل إبراهيم يوسف طبيبا فى القطاع.