شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ملعب التتش قبل ودية الأهلي وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت عمليات التعقيم داخل ملعب التتش بالجزيرة قبل مباراة سموحة الودية، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الجمعة، وشملت عمليات التعقيم ملعب التتش وغرف خلع الملابس وكل أرجاء الملعب فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادي، ويخضع الأهلي لمسحة طبية سادسة بعد غد، الأحد للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادي علماً بأن حمدى فتحي لاعب الفريق أصيب بفيروس كورونا أمس.

وتقام مباراة الأهلي وسموحة على ملعب التتش فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس، وتُعد ودية سموحة واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلي قبل استئناف الدورى، حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى بالتتش أيضاً، وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسموحة اليوم على الهواء مباشرة.

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ويتطلع فايلر للاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف الطويل، كما يطمئن على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية ، ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية، وأبرزها عربي بدر ومحمد فخرى، محمد شكرى وشادى رضوان، ويحاول الجهاز الفنى كذلك تجربة بعض الخطط الفنية في مباراة اليوم.

ووضع مسئولو الأهلى إجراءات احترازية مُشددة فى النادى منذ صباح اليوم، الجمعة، وقبل ساعات من مواجهة سموحة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما أن سموحة شهد إصابتين بكورونا منذ أيام كما ظهر فى الأهلى حالة أمس وهى حمدى فتحى الأمر الذى زاد من الإجراءات الاحترازية فى الأهلى.