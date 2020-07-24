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الكاراتيه يستعين بطبيب نفسى للاعبى المنتخب بعد استئناف النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، بطبيب نفسى لمساعدة لاعبى المنتخب على الاستعداد للبطولات المقبلة، فى ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تغييرات بسبب فيرس ، وكان أول تدريب للاعبى المنتخب مع الطبيب النفسى لتأهيلهم وتجهيزهم نفسيا للدخول في التدريبات، واستئناف النشاط الرياضى بعد توقف دام طويلا عدة أشهر.

واستأنف منتخب الكاراتيه تدريباته التى توقفت منذ جائحة كورونا، حيث خضع اللاعبون للتدريبات بعد إجراء مسحة الفيروس وتحاليل الدم، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وذلك بالمركز الأولمبى بالمعادى، حيث انطلق المعسكر الذى من المقرر أن يكون مفتوحا نظرا لظروف عمل لاعبى المنتخب.

وبدأت التدريبات باللياقة البدنية فقط، مع تطبيق الإجراءات والإرشادات الاحترازية والطبية، خلال التدريب من تباعد وغيره من الإجراءات وفقا لما حددته وزارة فى الكود الثانى من أكواد عودة النشاط، والمرتبط بالاتحادات .

وطلب اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، من مسئولى الهيئات الرياضية، سواء أندية أو مراكز شباب، بإجراء مسحتى كورونا للاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة الدورى الممتاز رجال وآنسات، على مستوى مسابقات الكوميتيه، والمقرر إقامة الأسبوع النهائى منها من 20 إلى 22 أغسطس المقبل بالصالة المكشوفة بطلائع الجيش طبقا للإجراءات الاحترازية المحددة من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب.

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