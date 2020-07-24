شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصل مقر الأهلى استعداداً لمواجهة الأحمر ودياً فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق سموحة منذ قليل إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة تمهيداً لخوض مباراة ودية مع المارد الأحمر على ملعب التتش ستقام فى الخامسة مساءً استعداداً لبطولة الدورى، وسيقوم الفريق السكندرى بعملية الإحماء بعد قليل على ملعب التتش تحت قيادة مدربه حمادة صدقى .

ويدخل الأهلى وسموحة المباراة لتحقيق أكبر استفادة فنية، فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس، وتُعد ودية سموحة واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلى قبل استئناف الدورى، حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى بالتتش أيضاً، وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلى وسموحة اليوم على الهواء مباشرة.

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ويتطلع فايلر للاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف الطويل، كما يطمئن على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية، ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية، وأبرزها عربى بدر ومحمد فخرى، محمد شكرى وشادى رضوان، ويحاول الجهاز الفنى كذلك تجربة بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم.

ووضع مسئولو الأهلى إجراءات احترازية مُشددة قبل ساعات من مواجهة سموحة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما أن سموحة شهد إصابتين بكورونا منذ أيام كما ظهر فى الأهلى حالة أمس وهى حمدى فتحى الأمر الذى زاد من الإجراءات الاحترازية فى الأهلى.

ودية اليوم كان ينتظرها أكثر من لاعب بفارغ الصبر، منهم حمدى فتحى العائد من فترة غياب قاربت الثمانية أشهر، بعدما أصيب بقطع فى غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى وتماثل اللاعب للشفاء وكان جاهزاً للمشاركة فى ودية اليوم، لكن إصابته بفيروس "كورونا" أمس ستُبعده عن ودية اليوم وعن ودية الجونة الثلاثاء المقبل، وكذلك مباراتى إنبى والإنتاج الحربى يومى 9 و14 أغسطس فى الدورى.