شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يطيح بالإسماعيلى من كأس مصر للمرة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 24 يوليو 1984، تخطى الأهلى نظيره الإسماعيلى للموسم الثالث على التوالى فى مسابقة كأس مصر، بعد فوزه بنصف نهائى البطولة بهدف دون رد سجله رمضان السيد، في المباراة التى أقيمت باستاد غزل المحلة، وكان الأهلى قد فاز على الإسماعيلى فى نفس الدور 1983 بنفس النتيجة بالإسكندرية، وفى 1982 فاز الأهلى فى ربع النهائى بهدفين دون رد.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهرى لمباراة نصف نهائى كأس مصر مكونا من: أحمد شوبير، حمدى أبوراضي، محمود صالح، ضياء السيد، أسامة عرابي، علاء ميهوب، خالد جاد الله، محمد عامر "كابتن الفريق"، رمضان السيد، شريف عبدالمنعم (رضا الخطيب)، سمير فوزي.

فى حين شارك من الدارويش كلا من عصام الحسيني، وبديله الراحل على أغا، حمادة الرومي، صبرى المنياوى، طارق الصاوي، طارق زين، محسن هاشم، خالد القماش، حمدى نوح.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.