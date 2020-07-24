شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد مصطفى فتحى وبامبو من ودية وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة استبعاد مصطفى فتحى وكريم بامبو، لاعبى الفريق، من حسابات المشاركة فى المباريات الودية حيث لن يشارك الثنائى فى مواجهة وادى دجلة، المحدد لها بعد غد، الأحد، وذلك بعد تعافى الثنائى من فيروس كورونا.

ويرغب الجهاز الفنى للزمالك فى مواصلة الثنائى الخضوع للبرنامج التأهيلى ثم المشاركة فى التدريبات الجماعية والوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل الدفع بهما فى المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة، حتى لا يتسبب التسرع فى إشراكهما فى لحاق أى إصابة عضلية بهما، بعدما عاد الثنائى منتصف الأسبوع للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض بعد التعافى من فيروس كورونا.

وحصل الزمالك على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح بعد غد، الأحد، استعداداً لمواجهة دجلة فى مساء اليوم ذاته، بعدما انتهى الفريق بالأمس من معسكره الذى استمر لمدة 14 يوما فى برج العرب، حيث تواجد عواد على مقاعد البدلاء فى لقاء بيراميدز الودى، الذى شهد خسارة الزمالك بهدف نظيف، وتواجد فى حراسة مرمى الفريق الأبيض خلاله الحارس محمد أبو جبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، المقرر إقامتهما باستاد برج العرب يومى 6 و10 من شهر أغسطس المقبل، على الترتيب، وذلك فى منافسات بطولة الدورى الممتاز، وسيستأنف الزمالك تدريباته بعد غد الأحد لمواجهة دجلة فى اليوم ذاته، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق جديد بداية من يوم الإثنين المقبل، فى برج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام عيد الأضحى ثم ينتظم الفريق فى معسكر مغلق أخر فى برج العرب لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى.