شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد مجددا بجماهير الأهلى: حياتهم تتلخص فى التنفس والتشجيع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بجماهير النادى الأهلى، مؤكدا أن حياتهم تتلخص فى اثنتين التنفس والتشجيع، ونشر الحساب الرسمى للكاف فيديو لجماهير القلعة الحمراء وهى تزأر فى المدرجات خلال أحد المباريات للمارد الأحمر، صحبها بتعليق: "حياتهم تتلخص فى اثنتين! التنفس والتشجيع".

وكان الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد استعاد ذكريات إحدى الدخلات التى لجماهير النادى الأهلي، فى وقت سابق، عندما قام مشجعوا القلعة الحمراء باستعراض عبارة "الكرة للجماهير" بكل لغات العالم من المدرجات، وعلق كاف قائلا،"المشجعون الذين يتحدثون إلى العالم".

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من ناحية أخرى، تُقام مباراة الأهلى وسموحة فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس، وتُعد ودية سموحة واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلى قبل استئناف الدورى، حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى بالتتش أيضاً، وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلى وسموحة اليوم على الهواء مباشرة.

ويتطلع فايلر للاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف الطويل، كما يطمئن على مستوى صالح جمعة العائد للفريق بعد فترة طويلة من التجميد والاستبعاد من الحسابات الفنية ، ومن المتوقع أن يمنح فايلر الفرصة لبعض الوجوه الشابة التى تم تصعيدها من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول الفترة الماضية، وأبرزها عربى بدر ومحمد فخرى، محمد شكرى وشادى رضوان، ويحاول الجهاز الفنى كذلك تجربة بعض الخطط الفنية فى مباراة اليوم.

ووضع مسئولو الأهلى إجراءات احترازية مُشددة فى النادى منذ صباح اليوم، الجمعة، وقبل ساعات من مواجهة سموحة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما أن سموحة شهد إصابتين بكورونا منذ أيام كما ظهر فى الأهلى حالة أمس وهى حمدى فتحى الأمر الذى زاد من الإجراءات الاحترازية فى الأهلى.