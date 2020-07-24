شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة العالم للدراجات المقرر إقامتها بمصر إلى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى للدراجات تأجيل منافسات بطولة العالم للناشئين، والتى كان مقررا إقامتها بمصر خلال أغسطس المقبل، لتقام أبريل من العام المقبل، فى ظل جائحة فيروس كورونا، حيث قام وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى للعبة بمفاوضات ومناقشات مع مسئولى الاتحاد الدولى UCI للموافقة على إقرارها إبريل 2021.

وعقد وجيه عزام مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومحمد البخارى نائب رئيس الاتحاد جلسة مع الجهاز الادارى والتنفيذى للاتحاد ومدير المنتخبات القومية، وتم بحث خطة عودة النشاط الآمن للدراجات كرياضة غير تلامسية، كما شدد عزام على تنفيذ تعليمات الوزارة واللجنة الطبية باتباع جميع الاجراءات الاحترازية، كما تم بحث عودة النشاط المحلى لاستكماله بعد التنسيق مع اللجنة الاولمبية لعودة النشاط الامن.

وقرر اتحاد الدراجات، برئاسة وجيه عزام، خضوع لاعبى المنتخب وكذلك الأجهزة الفنية والطبية للكشف الطبى للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم قبل انطلاق النشاط الرياضى، كما تم الاستقرار على إرسال تعميم إلى الأندية بإجراء التحاليل الطبية للاعبين والمدربين للتجهيز لاستكمال بطولة الجمهورية عمومى رجال و 18 و 16 سنة بالإضافة إلى بطولة الحافز الرياضى، كما قرر الاتحاد توفير أجهزة قياس حرارة عن بٌعد لاستخدامها لقياس الحرارة تنفيذا للتعليمات والطبية و الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها وزارة الشبا ب و الرياضة .

وطبقت اللجنة المختصة إجراءات عودة النشاط بوضع خطة فنية وطبية مشروطة بتنفيذ كافة الإجراءات الواردة للاتحاد وعرضها على اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى الاحتياجات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، ووضع عدة توصيات منها الاستعانة بجهاز قياس الحرارة عن بٌعد وإجراء التحاليل اللازمة للاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية مع إرسال تعميم إلى الأندية بذلك.