التظلمات: حالة واحدة لتخفيف عقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك حالة واحدة قد تسمح بتحفيف عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، بعد مباراة السوبر في الإمارات.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف محمود كهربا حتى نهاية هذا الموسم (2019-20)، قبل أن يتقدم الأهلي بتظلم إلى لجنة الاستئناف، التي قامت بتقليص العقوبة والاكفتاء بالإيقاف 10 مباريات لكل منهما.

وقال الشوربجي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار": "نظرنا في التظلمات وأيدنا قرار لجنة الانضباط، لكن يحق لكهربا التقدم بتظلم على إيقافه لتخفيف العقوبة الموقعة عليه".

وأضاف الشوربجي أنه قرر في مارس تحديد العقوبة بعدد المباريات التي سيتم فيها إيقاف كهربا بسبب الظروف القهرية لجائحة كورونا وعدم وضوح الرؤية بشأن مصير الدوري سواء باستكماله أو إلغائه.

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وأكمل: "قرار لجنة الاستئاف لا يجوز الطعن فيه، لكن اللوائح تسمح بتقديم التماس يعيده مجلس الإدارة للجنة التظلمات، بشرط أن يأتي بشيء جديد لم يكن مطروحا على لجنة التظلمات من قبل".

وتابع: "لا بد أن يأتي اللاعب بسبب جديد يبرئه أو يخفف عنه، في تلك الحالة ستنظر لجنة الاستئناف في التظلم، غير ذلك يتم رفض الطلب المقدم".

وحول إمكانية إعارة كهربا لناد آخر كوسيلة لمشاركته، أتم الشوربجي قائلا: "عقوبة اللاعب صدرت من اتحاد الكرة، حين يقرر إيقاف اللاعب يتم منعه عن ممارسة أي نشاط في البطولات التي ينظمها".

يُذكر أن الدوري المصري سيتم استئنافه 6 أغسطس المقبل، وسيخوض الأهلي خمس مباريات في هذا الشهر أمام كل من إنبي والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك والجونة أيام 9 و14 و17 و22 و26.