"رفضوا العودة لمنازلهم" .. كيف استقبل لاعبو الأهلي إصابة حمدي فتحي بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استقبل لاعبو الفريق الأول للأهلي خبر إصابة حمدي فتحي نجم الوسط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بقلق نظراً لاحتكاكهم باللاعب في تدريب الأربعاء الماضي. وتأكد أمس الخميس إصابة حمدي فتحي بكورونا بعد المسحة الطبية الخامسة التي خضع لها الفريق للكشف عن الإصابات بالفيروس. Advertisements وأفاد مراسل الخليج 365 بأن بعض اللاعبين رفضوا العودة لمنازلهم وفضلوا الإقامة في فندق خشية تعرضهم للعدوي ونقلها إلى عائلتهم. وفرض الأهلي اجراءات احترازية مشددة قبل مواجهة سموحة في المباراة الودية التي تقام عصر اليوم الخمس على ملعب مختار التتش. وخضع الفريقين لمجموعة من الاجراءات كقياس درجة الحرارة والمرور من البوابات الخاصة بالتعقيم بالإضافة لتعقيم المكان المحيط بالملعب وغرف خلع الملابس.

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