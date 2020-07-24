الأهلي يكشف عن موعد المسحة الجديدة للكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

قرر النادي الأهلي إجراء مسحة طبية جديدة لكل أفراد فريق كرة القدم وأفراد الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وستكون المسحة الجديدة يوم الأحد بعد 48 ساعة من المواجهة الودية الأولى التي تجمع الأهلي بفريق سموحة على استاد مختار التتش في الجزيرة.

ومرت المسحات الماضية كلها بسلام على لاعبي النادي الأهلي باستثناء المسحة الأخيرة التي كشفت عن إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا ليتم عزل اللاعب لتلقي العلاج.

ويستعد النادي الأهلي لافتتاح مشوار عودته لبطولة الدوري المصري الممتاز في التاسع من شهر أغسطس المقبل، في لقاء سيفقد خلاله حمدي فتحي لتلقيه العلاج والراحة.