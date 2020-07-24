رسميًا.. طارق يحيى رئيسًا لقطاع الناشئين في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلن نادي الزمالك التشكيل الخاص بقطاعات الناشئين بالنادي، والذي تم تعيين طارق يحيى نجم الزمالك السابق رئيسًا له. وحسبما أفاد الموقع الرسمي بنادي الزمالك فإن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور أعلن عن تشكيل القطاع والذي سيكون طارق يحيى رئيسًا له فيما سيكون مدحت عبد الهادي نائبًا له. Advertisements ومن المقرر أن يتولى عادل المأمور مهمة المدير الفني لمدربي حراس المرمى فيما سيكون بدر حامد مديرًا لقطاع الناشئين وأحمد سمير مدير فني للقطاع. وتم تعيين محمد مصطفى في منصب المدير الفني لفريق 99 وسيكون هشام إبراهيم مديرًا فنيًا لفريق 2000 وسامح إسماعيل مديرًا فنيًا لفريق 2001 ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002 وسيد حنفي لفريق 2003 ومدحت مكي لفريق 2004 وشريف خليل لفريق 2005 وأحمد كمال لفريق 2006. وأعلن الموقع الرسمي أن محمد رأفت سيكون مديرًا لقطاع الأكاديمية وسمير محمد علي مديرًا فنيًا لمدربي حراس المرمى وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مديرًا فنيًا.

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