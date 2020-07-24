محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بداية الموسم المقبل من المسابقة 2020-2021 في 12 سبتمبر المقبل.
وعلى الرغم من تأخر انطلق المسابقة بسبب امتداد الموسم الحالي حتى نهاية يوليو، إلا أن الموسم المقبل سينتهي في توقيت طبيعي معتاد.
ومن المقرر أن يمتد الموسم الجديد في بريميرليج حتى 23 مايو 2021، وهو ما يشير إلى ضغط كبير لمباريات المسابقة لتعويض البداية المتأخرة في سبتمبر.
وسيتم الإعلان لاحقاً عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم المقبل بعد تحديد الهابطين والصاعدين للمشاركة في الموسم الجديد.
ومن المقرر أن ينتهي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل بإقامة مباريات الجولة الأخيرة في المسابقة التي توج بها ليفربول قبل 7 جولات من النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تحديد موعد انطلاق وختام الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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