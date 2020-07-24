دليلك لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة .. القناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 :

بعد غياب لأكثر من أربعة أشهر، يعود النادي الأهلي من جديد للظهور في مباراة ودية أمام فريق سموحة استعداداً لاستئناف الدوري.

الظهور الأخير للأهلي كان أمام سموحة يوم 11 مارس الماضي قبل أن يصدر مجلس الوزراء توصيات لوزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الأهلي عاد للتدريبات منذ أيام، وبات مستعداً لخوض المباريات الودية قبل نحو أسبوعين من تاريخ أول مباراة له مع استئناف مسابقة الدوري الممتاز الذي يتصدره باكتساح.

وستقام المباراة الودية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد مختار التتش في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بوسط القاهرة دون حضور جماهيري.

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وتنقلها المباراة قناة "أون تايم سبورتس" فقط بعد أن تقرر عدم نقلها على قناة الأهلي بتعليق أيمن الكاشف وأستوديو تحليلي يقوده تامر صقر في حضور عماد متعب ووليد صلاح الدين محللين.

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واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباراته الودية الأولي بعد العودة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا وقرر الاعتماد على النيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم الصريح ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن

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