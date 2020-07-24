سرقة منزل لاعب ليفربول أثناء الاحتفال بكأس بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعرض منزل البرازيلي فابينيو، لاعب خط وسط ليفربول، للسطو أثناء احتفاله بفوز الفريق بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقتحم اللصوص منزل فابينيو في اليوم الذي حصل فيه الحمر على الكأس لأول مرة بعد غياب 30 عاما.

وقالت شرطة ميرسيسايد إنه تم سرقة قطع مجوهرات وسيارة "أودي" بمدينة فورمبي، قبل أن يتم استعادة السيارة في وقت لاحق في ويجان.

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وكشفت التقارير أنه تم اكتشاف السرقة عندما عاد فابينيو إلى المنزل.

وقالت الشرطة إن اللصوص استهدفوا منزل اللاعب في وقت ما بين الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء والساعة 4:00 يوم الخميس.

وكان ليفربول تسلم كأس بريميرليج مساء الأربعاء الماضي من السير كيني دالجليش، بعد فوز الريدز على تشيلسي بنتيجة (5-3) في آنفيلد.

يذكر أن فابينيو انتقل إلى ليفربول في 2018 قادما من موناكو الفرنسي، في صفقة تزيد قيمتها عن 40 مليون جنيه إسترليني.