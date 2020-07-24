تقرير.. "عفو وعودة وتجديد".. ماذا تغير في الأهلي بعد كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

خلال فترة توقف المسابقات سواء كانت محلية أو أفريقية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بدأت إدارة الأهلي العمل على سد احتياجات الفريق من خلال التفكير في ملف الصفقات بجانب إنهاء ملف تجديد عقود اللاعبين.

الأهلي على الرغم من بداية العام الجديد بخسارة لقب السوبر المصري على يد غريمه الزمالك، إلا أنه قبل توقف المسابقة كان متصدرًا جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 49 وبفارق مريح عن صاحب المركز الثاني فريق المقاولون العرب والذي يبتعد عن الصدارة بـ16 نقطة مع امتلاك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام إنبي.

أما أفريقيًا، فاستطاع الأهلي الثأر من نتيجة الموسم الماضي أمام فريق صنداونز بعد الفوز على بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين بنتيجة (3-1).

والآن وبعد اقتراب عودة المنافسات المحلية والقارية، ماذا تغير في الأهلي طوال الشهور الخمسة الماضية، هذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- تجديد فايلر:

بداية عمل إدارة الأهلي خلال فترة توقف الدوري كان على تجديد عقد السويسري رينيه فايلر بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق في مختلف الأصعدة سواء كانت محلية أو أفريقية.

فايلر قاد الأهلي منذ مطلع الموسم الحالي خلفًا لمحمد يوسف والذي قاد الفريق بصورة مؤقتة بدلاً من المقال المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ومنذ بداية مهمة السويسري استطاع أن يحصد على لقب السوبر المحلي على يد الغريم الزمالك بالفوز بنتيجة (3-2)، إلى جانب الوصول لصدارة الدوري بعد مرور منتصف الطريق وتخطي مرحلة المجموعات برابطة دوري أبطال أفريقيا حتى العبور لدور نصف النهائي ضاربًا موعدًا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي في مشهد مكرر من نهائي نسخة (2017).

الأهلي في نهاية الشهر الماضي، وعبر مدير لجنة التعاقدات أمير توفيق أعلن أن ناديه توصل لاتفاق مع فايلر على التجديد لمدة موسم آخر، مؤكدًا أن السويسري كان لديه الرغبة في التجديد.

- التجديد للثلاثي:

مع بداية فيروس كورونا كانت لجنة التخطيط بالأهلي أعلنت أن مهمتها تجديد عقود الرباعي (شريف إكرامي - أحمد فتحي - حسام عاشور - وليد سليمان) نظرًا لانتهاء عقودهم مع نهاية الموسم الحالي (2019 - 2020).

الإدارة الحمراء نجحت في تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين، في المقابل رفض رينيه فايلر التجديد للقائد حسام عاشور، ورفض الثنائي شريف إكرامي وأحمد فتحي الاستمرار فالأول أعلن رغبته منذ البداية أنه لن يستمر أما الثاني فرفض عرض التجديد بسبب المقابل المادي ليتجه إلى بيراميدز رسميًا بعدما وقع على عقد مدته ثلاث سنوات.

بعد ملف التجديد للرباعي، عادت لجنة التخطيط بجانب لجنة التعاقدات برئاسة أمير توفيق في مفاوضات مع الثنائي محمد الشناوي حارس عرين الفريق وسعد سمير من أجل التجديد وهذا ما تم بالفعل من خلال التجديد للشناوي خمس سنوات مقابل ثلاث سنوات للمدافع سعد سمير.

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- العفو عن صالح:

السويسري رينيه فايلر أعلن في وقت سابق أن صالح جمعة لن يكون في حساباته مفضلاً خروج اللاعب إما على سبيل الإعارة أو الرحيل بصورة نهائية وهذا بالفعل حدث بعدما خرج صاحب الـ26 عامًا من حسابات السويسري سواء من التدريبات أو المشاركة في المباريات.

التوقف الحالي بسبب كورونا أعطى صالح جمعة فرصة قد تسمى بـ"الأخيرة" للاعب من أجل إثبات نفسه أمام مدرب يريد استخدام جميع أوراقه خاصة في ظل ضغط المباريات في الفترة المقبلة عند استئناف النشاط محليًا وقاريًا.

فايلر قرر مع بداية عودة التدريبات في الفترة الأخيرة إعطاء الفرصة لصالح جمعة من أجل المشاركة مرة أخرى في التدريبات الجماعية أملاً من الاستفادة بخدمات اللاعب وتعزيز إمكانيات الفريق الهجومية.

- عودة المصابين:

من ضمن أبرز المكاسب في صفوف الأهلي خلال فترة توقف الدوري هو عودة المصابين لتدعيم قائمة فايلر في الفترة المقبلة، والحديث هنا عن الثنائي محمد محمود العائد من إصابة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية على التوالي في أكتوبر العام الماضي.

أما اللاعب الثاني والعائد من الإصابة وهو متوسط الميدان حمدي فتحي والذي تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب في نوفمبر العام الماضي.

وأقترب محمد محمود من إنهاء فترة التأهيل الخاصة به للمشاركة في التدريبات الجماعية، في المقابل أصبح حمدي فتحي جاهزًا مع الفريق الأحمر، لكن إصابته بفيروس كورونا سبتعده عن المشاركة.

وفي حالة استجابة حمدي فتحي السريعة للعلاج خلال العزل الطبي، سيحتاج بعد الشفاء إلى أسبوع علي الأقل من أجل استعادة لياقته البدنية من خلال التأهيل قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي.

- صفقة طاهر:

بخلاف ملف التجديد وعودة صالح جمعة، كان هناك ملف آخر وهو تدعيم الفريق في الفترة المقبلة وتحديدًا للموسم الجديد (2020 - 2021) وهذا بالفعل ما حدث من خلال ضم اللاعب الشاب طاهر محمد طاهر قادمًا من صفوف المقاولون العرب.

طاهر البالغ من العمر 23 عامًا والذي سبق له الاحتراف في صفوف لوهافر الفرنسي، وقّع للأهلي مؤخرًا على عقد مدته خمس سنوات في صفقة قدرت بـ20 مليون جنيه بجانب خمسة ملايين جنيه كإضافات.

ويعتبر طاهر أحد أهم أعمدة المقاولون العرب على الرغم من غيابه معظم مباريات الموسم الحالي بسبب الإصابة، كما كان من بين المنضمين لقائمة شوقي غريب في المنتخب المصري الأوليمبي.