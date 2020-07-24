والد ميسي يثير التكهنات في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن انتقال والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، إلى إيطاليا خلال الفترة الحالية، مما أثار التكهنات حول مستقبل نجم الفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

التقارير القادمة من عدة مصادر في إيطاليا مثل "راديو راي" و"توتو ميركاتو" وأخيرا "لاجازيتا ديلو سبورت"، أكدت أن خورخي والد ميسي يشتري منزلاً في إيطاليا، وتحديداً في ميلانو.

وهو الأمر الذي أثار التكهنات القديمة بأن إنتر ميلان لا يزال عازمًا على التعاقد مع ميسي بعدما حاول ضمه عندما كان لا يزال مراهقًا، ليتردد أن والد النجم الأرجنتيني يتفاوض مع النيراتزوري.

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وكانت تقارير إسبانية كشفت أن ميسي أوقف مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة وينوي الرحيل في الصيف المقبل، وذلك بعد إعلان اللاعب عن غضبه من مستوى الفريق وخسارة الليجا.

ومع ذلك، تشير شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى أن سبب انتقال خورخي ميسي إلى ميلان هو أمر مالي بحت، على أمل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الكبيرة للأجانب الأغنياء هناك.

يُذكر أن ميسي (32 عاما) نصّب نفسه هدّافا للدوري الإسباني (2019-2020) بعد تسجيل 25 هدفا، ليتُوج بجائزة "بيتشيشي" للمرة السابعة في تاريخه، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الليجا.