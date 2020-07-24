فنربخشة التركي يسعي لخطف لاعب النصر

يسعي نادي فنربخشة التركي للتعاقد مع جوليانو فيكتور لاعب خط وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي .
كشفت صحيفة " فاناتيك " التركية بأن نادي فنربخشة يسعي للتعاقد معجوليانو فيكتور بعد تقديمه شكوي في الفيفا ضد ادارة نادي النصر بسبب مستحقاته المتاخرة .
واشارت التقارير ، انه في حالة قيام اللاعببفسخ عقده مع النصر ، سيقدم النادي التركي عرضًا رسميا لاستعارة اللاعب .
يحتل الفريق اول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر نادي الهلال السعودي .
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