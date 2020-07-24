عمليات تعقيم بـ"التتش" قبل ودية الأهلي وسموحة

تواصلت عمليات التعقيم داخل ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل مباراة الأهلي وسموحة الودية، المقرر لها الخامسة مساء اليوم الجمعة. الجمعة. وجاءت عمليات التعقيم داخل ملعب التتش وفي غرف خلع الملابس وكل أرجاء الملعب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادي. أرجاء الملعب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادي. يذكر أن الأهلي يعود لمواجهات الدوري يوم 9 أغسطس المقبل بلقاء إنبي.

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