عمليات تعقيم بـ"التتش" قبل ودية الأهلي وسموحة

تواصلت عمليات التعقيم داخل ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل مباراة الأهلي وسموحة الودية، المقرر لها الخامسة مساء اليومالجمعة.
وجاءت عمليات التعقيم داخل ملعب التتش وفي غرف خلع الملابس وكلأرجاء الملعب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادي.
يذكر أن الأهلي يعود لمواجهات الدوري يوم 9 أغسطس المقبل بلقاء إنبي.
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